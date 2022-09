Partito Democratico al 20%

Fratelli d’Italia, con il 25 per cento, sarebbe il primo partito d’Italia secondo i Trend poll di SWG per La7.

Il Partito democratico si attesta al 20 per cento, il Movimento cinque stelle al 15,5 per cento, la Lega al 11.5 per cento, Forza Italia e il Terzo polo al 7 per cento. L’Alleanza verdi sinistra sarebbe al 3,5 per cento, +Europa al 2,5, Italexit al 2,5 per cento, Noi moderati al 1,5.

Per il trend poll di La7 la coalizione di centrodestra, formata da Fdi, Lega e Forza Italia, ha una forbice tra il 43 e 47%.

Inoltre, la coalizione di centrosinistra, formata da PD, +Europa, Leu e Alleanza verdi- Sinistra, ha una forbice tra il 25 e 29%.

Infine, Italexit di Gianluigi Paragone è tra il 2 e il 3%, con una media calcolata dell’2,5%.