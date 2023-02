Affluenza al 40%

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri, ha telefonato ad Attilio Fontana e Francesco Rocca, vincitori delle elezioni regionali in Lombardia e Lazio.

Stando a quanto si è appreso, la leader di Fratelli d’Italia si è congratulata con i due, esprimendo soddisfazione per il risultato netto alle elezioni regionali.

Infatti, mentre è in corso lo spoglio, sia Attilio Lombardo in Lombardia che Francesco Rocca nel Lazio, stando alle proiezioni, avrebbero sconfitto con distacco gli avversari del centrosinistra, del terzo polo e del MoviMento 5 Stelle.

In Lombardia, quindi, riconfermato Attilio Lombardo alla guida della Regione, che ha battuto Pierfrancesco Majorino del Centrosinistra del Movimento 5 Stelle e Letizia Moratti del Terzo Polo.

Nel Lazio, invece, Francesco Rocca spodesta il centrosinistra – il governatore uscente è Nicola Zingaretti del Partito Democratico – che si è presentato alle elezioni con la candidatura di Alessio D’Amato (insieme al Terzo Polo). Distaccata anche Donatella Bianchi del MoVimento 5 Stelle.

Basso il dato dell’affluenza definitiva per le regionali: 40%. Nel 2018, quando si votò insieme alle politiche, fu del 70,63%.

Le reazioni

Daniela Santanché, ministro del Turismo e coordinatrice di Fratelli d’Italia in Lombardia, ha commentato: “Soddisfazione per la riconferma per la presidente Fontana e grande soddisfazione per FdI che è la forza trainante anche in Regione Lombardia. Siamo contenti che tutta la coalizione abbia dato il massimo e i risultati si vedono”.

Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra e del M5S in Lombardia: “È chiaro che abbiamo avuto settimane complesse. Abbiamo fatto questa sfida nel momento di maggiore difficoltà della storia del Partito democratico. Non è stato assolutamente facile non avere una leadership nazionale. I quattro candidati ci sono stati, è chiaro che non aver avuto un leader a livello nazionale non ci ha aiutato”.

Ettore Rosato di Italia Viva e Azione: “Il risultato delle elezioni regionali 2023 è evidente, ha vinto la coalizione che è al governo. Ma affluenza al 37% nel Lazio e al 41% in Lombardia è preoccupante; spero sia ora elemento di riflessione per tutti, anche per chi ha vinto”.

Alessio D’Amato, candidato del centrosinistra nella regione Lazio: “Desidero ringraziare tutti gli elettori e le elettrici per il consenso che hanno dato che non è stato comunque sufficiente alla vittoria. Ma ricordo che è stato un risultato superiore a quello delle ultime elezioni regionali”. Guiderà l’opposizione “in maniera molto seria e sui programmi in modo molto leale”. Il risultato di Nicola Zingaretti, alle ultime regionali, fu del “32,9% adesso sembra che le proiezioni diano un dato superiore. La volta scorsa l’esito fu sufficiente alla vittoria, questa volta no”.