Ora si aspetta la denuncia di Greta Beccaglia

Gli uomini del commissariato di Empoli avrebbero individuato il tifoso della Fiorentina che sabato scorso, 27 novembre, al termine del derby di campionato, fuori dallo stadio Castellani ha molestato la giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia mentre era in diretta per una trasmissione sportiva.

Nei confronti del presunto responsabile delle molestie, però, non sarebbero ancora stati presi provvedimenti perché la giornalista non avrebbe ancora presentato una denuncia. Ancora da indentificare altri due tifosi fiorentini che si sarebbero resi protagonisti di molestie nei confronti della giornalista di Toscana Tv.

La giornalista, dopo il palpeggiamento ripreso in diretta dalle telecamere, a Quotidiano Nazionale ha affermato: “Vado a fare denuncia, non si può tollerare“. E domani sera, martedì 30 novembre, “sarò allo stadio per le interviste di Fiorentina-Sampdoria”.

“Quello che è accaduto – ha raccontato la vittima dell’aggressione – dimostra quanto siamo indietro nel rispetto minimo fra i sessi”. Dopo che la notizia ha, però, fatto il giro dei social media, la giornalista “ha ricevuto una valanga di messaggi di solidarietà, soprattutto dagli uomini”. Ma si chiede: “Stavolta è successo davanti alla telecamere. Quante altre ragazze ogni giorno subiscono violenze simili nel silenzio più assoluto?”.

Infine, intervistata da La Stampa, Greta Beccaglia ha riferito di essersi sentita “disorientata, sconvolta” dopo la molestia e ciò che l’ha ferita di più è stata “l’indifferenza” attorno a lei. “Tutti vedevano, nessuno diceva niente. Io, nonostante tutto, sono fortunata. Posso far arrivare forte il messaggio per tutte”.