Giornalista molestata e insultata dopo Empoli – Fiorentina (VIDEO)

Redazione di

28/11/2021

Brutto episodio durante Empoli – Fiorentina. La giornalista Greta Beccaglia molestata e insultata durante il servizio. La reazione del conduttore in studio: “Non te la prendere”. Greta Beccaglia, giornalista di Toscana TV, è stata palpeggiata dopo Empoli – Fiorentina, partita di Serie A giocata ieri, sabato 26 novembre, e vinta dalla squadra di casa con il punteggio di 2-1. L’inviata si trovava fuori dallo stadio per intervistare i tifosi appena usciti dallo stadio. A un tratto, però, un uomo si avvicina e le dà uno schiaffo sul fondoschiena. La giornalista, giustamente stizzita, reagisce così: “Scusami, non puoi fare questo, mi dispiace”. E il collega in studio: “Non te la prendere, si cresce anche attraverso questa esperienza. Chiudiamola qui così, se vuoi, puoi reagire a questi atteggiamenti che meritano ogni tanto qualche schiaffone che, se fosse stato da piccolo, li avrebbe fatti crescere meglio”. Quindi, nessuna condanna immediata del gesto subito dall’inviata. Greta Beccaglia, che lavora alla trasmissione A tutto Gol, ha anche subito frasi sessiste durante quel breve servizio. Subito dopo ha raccontato: “Hanno iniziato a urlarmi cose non carine mentre ero in diretta, al lavoro, e uno mi ha tirato uno schiaffo sul culo. Questa cosa è inaccettabile per una ragazza come me che si fa un mazzo così per arrivare al suo obiettivo, al suo sogno”. E ancora: “Ho provato ad andare avanti e sorridere. Nessuno, però, può permettersi di alzare le mani senza il consenso”. Inoltre, la giornalista su Instagram ha lanciato un appello. “Se riconoscete l’uomo, scrivetemi in privato”. IL VIDEO:

IL VIDEO: