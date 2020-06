L'esperto ad Agorà su Raitre

Il virologo Fabrizio Pregliasco, intervenuto ad Agorà su Raitre, ha spiegato che ora ci troviamo «in una situazione di endemia», cioè di diffusione bassa del Sars-CoV-2.

Secondo il direttore Sanitario dell’IRCCS Galeazzi di Milano adesso l’obiettivo è «tenere bassi i fuocherelli, che continueranno a esserci».

«La fase iniziale – ha spiegato l’esperto – è stata di pandemia, con un incremento esponenziale di casi. Ora siamo riusciti a mitigare l’incremento ma non a fermarlo, proprio a causa delle caratteristiche del virus, ovvero la trasmissibilita’ da asintomatici, che rappresentano il 30-40% degli infetti».

Quanto sta avvenendo a Pechino, poi, «è simile a quello del San Raffaele a Roma, dove si sono verificati un centinaio di contagi concentrati in un luogo». Questo dimostra che «bisogna continuare con l’attenzione personale e con un tracciamento sistematico per tenere bassi i fuocherelli che continueranno a esserci, perché la maggior parte delle persone sono ancora infettabili».

«Finora – ha spiegato l’esperto – i dati di epidemiologia in Italia ci dicono che i casi sono in calo e non ci sono stati grandi scossoni verso l’alto nonostante le aperture del 4 e 18 maggio e del 3 giugno. Una vigile serenità dovrebbe essere la norma da qui a uno o due anni, in cui ci dovremo aspettare altri focolai».

Infine, non va però sottovalutato il rischio: «La mascherina, anche all’aperto, ad esempio per chi lavora in spiaggia, – ha detto – sono dell’idea che ci voglia soprattutto in contesto lavorativo», proprio perché «focolai ci sono e ci saranno e abbassare la guardia è pericoloso rispetto a una situazione che sta andando bene nonostante le aperture».