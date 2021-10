È successo ad Ercolano (Napoli)

Ad Ercolano, in provincia di Napoli, in via Marsiglia, due giovani di 26 e 27 anni sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco. Si tratta di due incensurati.

Sulla vicenda indagano i carabinieri. Gli investigatori hanno escluso l’ipotesi di un agguato di camorra: stanno vagliando, attraverso l’ascolto di testimoni, quanto è accaduto ma prime indiscrezioni indicano che i due sarebbero stati scambiati da un residente in zona per ladri in procinto di entrare nella sua abitazione contro i quali l’uomo avrebbe sparato.

Sul posto sono presenti il pm e i Carabinieri della compagnia di Torre del Greco e del Nucleo investigativo di Torre Annunziata. A quanto pare i due giovani erano di ritorno da una partita di calcetto o dall’abitazione di alcuni amici e si trovavano in un’auto quando sono stati colpiti mortalmente dall’uomo, forse un cacciatore.

Sofia, una testimone, ha raccontato: «Intorno alle 1.30 ho sentito quattro o cinque colpi di arma da fuoco e ho pensato che fossero fuochi di artificio, anche perché qui in zona spesso c’è ‘usanza di accendere fuochi. Subito sirene e forze dell’ordine sul posto e mi sono spaventata molto».

L’uomo è stato ascoltato dagli investigatori che stanno indagando, coordinati dal magistrato.