È successo a Leverkusen

C’è stata una forte esplosione nell’impianto chimico della Bayer a Leverkusen, nell’ovest della Germania. Lo riferiscono i media tedeschi che hanno pubblicato le foto di un’enorme colonna di fumo, con la popolazione invitata a chiudere le finestre e a restare in casa.

Gli operatori del sito di Chempark, a circa 20 chilometri a nord di Colonia sul fiume Reno, hanno affermato che la causa dell’esplosione non è chiara. Sono stati schierati i vigili del fuoco e i furgoni per il rilevamento dell’inquinamento.

Il quotidiano Koelner Stadt-Anzeiger ha riferito che l’esplosione è avvenuta nel quartiere di Buerrig. La detonazione è avvenuta in un inceneritore per i rifiuti speciali, gestito dall’operatore del parco chimico Currenta. Le strade di accesso al sito sono state bloccate dalla polizia, così come le autostrade A1 e A59.

Lo scoppio ha causato un numero ancora imprecisato di feriti. Secondo le informazioni della BILD, è in fiamme la stazione di trasferimento del parco serbatoi della compagnia. L’incendio minaccia di propagarsi all’edificio retrostante con solventi infiammabili. Sotto la stazione di trasferimento o il parco serbatoi è presente un parco serbatoi con 100 mila litri di liquido ferroso infiammabile.