È successo negli Stati Uniti d'America

I passeggeri di un volo dell’American Airlines hanno applaudito quando una donna, che si era rifiutata di salire a bordo con la mascherina, è stata espulsa dal velivolo.

Il passeggero Jordan Slade ha ripreso il momento in cui la donna è stata costretta ad abbandonare l’aereo, in viaggio dall’Ohio alla Carolina del Nord il 19 luglio scorso. Slade ha raccontato che la passeggera ha affermato che non indossava la mascherina per una condizione medica. Quando la donna ha raccolto i suoi bagagli e si è allontanata con rabbia dal suo posto, il resto dei passeggeri ha applaudito e urlato di gioia. Ma lei ha replicato così: «Potete battere le mani per tutto ciò che volete».

La donna è stata scortata fuori dal velivolo da due membri dell’equipaggio dell’American Airlines, naturalmente con mascherina addosso. Un passeggero ha anche urlato: «Vattene! Dobbiamo partire!».

Slade ha raccontato al DailyMail che la donna era polemica già al gate: «Prima ha chiesto di essere imbarcata con priorità. Una volta saliti a bordo, perché stava al telefono, ha litigato con la hostess che le chiedeva di riporre via lo smartphone». «Si è anche rifiutata di indossare la mascherina, mettendo a rischio gli altri. Un passeggero si è persino alzato per affrontarla», ha aggiunto Slade.

L’incidente ha preso così tanto tempo che l’aereo è stato costretto a tornare in aeroporto per fare un altro rifornimento di carburante. Il video è stato caricato su TikTok e rapidamente è diventato virale.