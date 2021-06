Bisogna bere bevande calde quando fa caldo?

Redazione di

21/06/2021

In Sicilia è scoppiata l’estate. Si prevede una settimana con temperature molto alte, anche superiori ai 35 °C. Quindi, questo è il momento giusto per dispensare consigli per affrontare il grande caldo. Gli esseri umani sono omeotermici. Siamo in grado, quindi, di regolare la temperatura interna per mantenerla a un livello più o meno costante. Ma ciò non avviene senza il dispendio di energia. Se beviamo bevande calde In piena estate, se consumiamo bevande molto calde, la temperatura corporea aumenta un po’ di più. Per tornare ai 37°C preferiti, il nostro corpo inizierà, pertanto, a sudare. Ora, accelerare il processo di sudorazione è utile quando fa caldo. Aiuta ad abbassare la temperatura corporea. Ma sudare troppo significa anche rischiare la disidratazione. Se beviamo bevande fredde Quando il sole brucia, se consumiamo bevande molto fredde, si gode subito di una sensazione di freschezza. Poi, però, vengono inviate informazioni false ai nostri termosensori interni. La sudorazione viene rallentata o addirittura interrotta così come l’eliminazione del calore immagazzinato nel nostro corpo. La soluzione: bere tiepido Più la temperatura di una bevanda è lontana dalla nostra temperatura corporea, più energia dovremo fornire per riportare la temperatura interna intorno ai 37°C. L’ideale, quando fa caldo, sarebbe non bere bevande calde ma bere bevande tiepide, tra i 12 e i 14°C, così da dissetare e idratare efficamente il nostro corpo. Fonte: Futura-Sciences.com.

