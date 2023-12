Dagli Stati Uniti d'America

Un ex giocatore della NBA e la sua ragazza sono stati arrestati per l’omicidio di una donna i cui resti sono stati ritrovati all’inizio di questo mese vicino a Las Vegas, negli Stati Uniti d’America.

Chance Comanche, 27 anni, e Sakari Harnden, 19 anni, saranno incriminati dell’omicidio e del rapimento della 23enne Marayna Rodgers, come riferito dalla polizia metropolitana di Las Vegas.

La denuncia di scomparsa della vittima risale al 7 dicembre e i suoi resti sono stati trovati nel sobborgo di Henderson. Le autorità non hanno rilasciato la causa della morte né il possibile movente ma la polizia ha dichiarato che gli investigatori hanno ottenuto le prove che hanno portato all’arresto di Comanche e della sua fidanzata. Si è appreso, inoltre, che la 19enne era un’amica di Marayna Rodgers, assistente medico dello stato di Washington.

Secondo la polizia, la vittima si trovava fuori con gli amici a Las Vegas il 5 dicembre e ha avuto un incontro prestabilito con Sakari Harnden, che aveva portato Chance Comanche con sé.

La 19enne è stata arrestata mercoledì scorso a Las Vegas ed è stata trattenuta con una cauzione di 500.000 dollari.

Comanche, invece, è stato preso in custodia due giorni dopo dall’FBI a Sacramento, in California, ed è stato trattenuto senza cauzione. La polizia ha informato che è in attesa di estradizione in Nevada e dovrebbe comparire oggi, martedì 19 dicembre, in un tribunale di Sacramento.

Comanche ha giocato per gli Stockton Kings, la squadra affiliata della NBA G League dei Sacramento Kings e aveva segnato una media di 14 punti e sette rimbalzi in 13 partite. Inoltre, ha giocato nella squadra dell’Università dell’Arizona dal 2015 al 2017 prima di approdare all’NBA con i Portland Trail Blazers con cui, però, ha disputato una sola partita. Sacramento ha ingaggiato Comanche ad ottobre ma lo ha liberato 10 giorni dopo e così si era unito al roster dello Stockton.