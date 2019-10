Ava Karabatic dice di non essere soltanto ex modella, ma anche scrittrice, attrice e docente di italiano e latino

Si chiama Ava Karabatic, è una donna bellissima ed ha fatto la modella per la rivista per uomini Playboy; adesso vuol mostrare anche le sue qualità di donna e, pur non avendo mai fatto politica, ha annunciato l’intenzione di candidarsi alla presidenza della Croazia. Il sei ottobre scorso, lo ha annunciato sul suo profilo facebook e su quello Instagram, presentando quello da candidata alla carica di capo dello stato e il perché della sua decisione, affidato a un giornale del suo paese.

La notizia, forse un’abile operazione pubblicitaria, è stata comunque ripresa dalla tv croata e dai media di tutto il mondo.

Il suo profilo è ricco di foto che esaltano il lato sexy di Ava, davvero una bellissima donna che, però, vuol mostrare anche l’altra sua faccia, quella della donna con solide basi culturali e un amore non improvvisato per la politica. Ecco quel che ha riportato il giornale 7Dnevno, qualcosa come “7 Giorni”, in italiano: “Comunque, ho deciso. Correrò per la presidenza. Ricevo così tanti messaggi di supporto su Instagram e dico grazie per quello. Mi considero una donna con un atteggiamento di autocontrollo. La politica è il mio secondo amore. Non riesco più a vedere accadere cose brutte nel mio paese. Tutti sono ciechi, pur avendo gli occhi sani, i giovani se ne vanno, i tassi di natalità diminuiscono. So che avrò molti commenti ironici o offensivi perché sono come una “stellina”. Prima di tutto, sono professoressa di letteratura italiana, latina e romana, ho scritto un’autobiografia e un romanzo. Il film in cui ho recitato è al cinema da mesi e, oltre alla recitazione, sono diventata pittrice. Certo, le mie capacità artistiche non sono importanti, il mio nuovo stile, lo stile di Ava, è più importante”.