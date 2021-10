Lo ha annunciato lo stesso ex pugile e consigliere comunale

Portuale No Green Pass di Trieste ha il Covid-19.

Lo ha annunciato sui social media lo stesso Fabio Tuiach.

L’ex pugile ha dato la colpa agli idranti della polizia.

Fabio Tuiach, ex pugile, oggi portuale, noto per aver partecipato in questi giorni alle proteste no Green pass a Trieste, ha il Covid-19.

Lo ha annunciato lo stesso portuale, ex consigliere comunale, affermando di avere fatto due tamponi che hanno dato esito positivo e di essere «in attesa di quello ufficiale». Ha scritto: «Ho proprio il Covid che a mio avviso assomiglia molto a una influenza stagionale». «Per me il Covid è una truffa», ha aggiunto in un messaggio vocale.

Tuiach, 41 anni, ex consigliere della Lega in Consiglio Comunale, espulso per le sue posizioni estremiste dal partito, aveva manifestato senza mascherina: gli è venuta la febbre a 39 °C e, di conseguenza, si è sottoposto a due tamponi salivari che hanno dato esito positivo. Ora dovrà fare quello molecolare per confermare l’esito.

«Ho preso il Covid perché sono stato sotto gli idranti della polizia, che mi hanno fatto prendere freddo. – ha dichiarato – Alcuni medici che ho conosciuto durante la manifestazione e con cui pregavo il Rosario, mi hanno consigliato di prendere vitamine e antinfiammatori. E così sto facendo. Io resto comunque contrario all’obbligo vaccinale, mi sembra una ingiustizia da dittatura. In porto lavoriamo con i turchi che non sono vaccinati. In Italia c’è il caos, il governo non pensa agli italiani. Ora ho io il Covid, ma non ho paura. Un vero cattolico non ha paura. Non farò mai il vaccino», ha affermato il 41enne.

Nel passato, Tuiach è stato al centro di polemiche per un post provocatorio omofobo contro le coppie gay, per posizioni contro Liliana Segre e per aver pubblicato una foto di Hitler in occasione del Giorno della Memoria.