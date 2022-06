A settembre il sì a Sara Barbieri

Fabrizio Corona si sposa con Sara Barbieri. Lo ha annunciato l’ex re dei paparazzi al settimanale Chi. C’è pure una data: settembre 2022.

Corona, durante l’intervista al magazine diretto da Alfonso Signorini, ha detto: “Perché sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Io sono pure nullatenente… Sono un buon partito. Non sulla carta”.

Il siciliano ha conosciuto Sara un anno fa e convivono da allora, anche con il figlio di Corona avuto da Nina Moric, Carlos: “Perché sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Io sono pure nullatenente…Sono un buon partito. Non sulla carta”. E ancora: “È una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonda come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita”.

A proposito di figli, Corona, 48 anni, ha anche detto di pensare a diventare di nuovo papà: “Questa con lei è sicuramente una delle più belle storie d’amore che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri, farei anche un figlio”.

Si avvicina, quindi, il secondo matrimonio per Fabrizio Corona, dopo quello durato 13 anni con la modella croata, dal 2001 al 2014. Anche se, ad onor del vero, il sicilano si stava già sposando un anno fa con Lia Del Grosso ma le nozze furono annullate dopo le pubblicazioni.