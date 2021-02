Una ballata d’amore romantica pubblicata il 12 febbraio 2021

Fabrizio Moro, Voglio Stare con te: il nuovo singolo del cantautore romano,

secondo inedito dalla raccolta Canzoni d’amore nascoste.

Fabrizio Moro ha lanciato il nuovo singolo inedito dalla sua raccolta Canzoni d’amore nascoste. Si tratta di Voglio stare con te, una ballata d’amore romantica pubblicata il 12 febbraio 2021, proprio alla vigilia di San Valentino.

Fabrizio Moro, Voglio stare con te: il video

Del brano non è stato ancora lanciato il video ufficiale, ma chissà che non possa arrivare presto.

La canzone Voglio stare con te è una vera e propria dichiarazione d’amore

appassionata da parte di un uomo che, pur di non perdere la sua musa ispiratrice, è pronto a rinunciare a tutto. L’album Canzoni d’Amore Nascoste contiene anche alcune canzoni scritte anni fa, ma mai pubblicate da Fabrizio Moro che, tuttavia, ora ha deciso di dar loro una possibilità ottenendo un ottimo riscontro sia dal suo pubblico, ma anche da un suo collega ed amico.

Ermal Meta, si è emozionato con le canzoni di Fabrizio Moro

I due hanno condiviso la vittoria sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2018 con il brano Non mi avete fatto niente. Per quanto riguarda Fabrizio Moro, inoltre, non si sta dedicando solo alla carriera da cantante, ma ha anche debuttato come regista con il film Ghiaccio, suo primo lavoro dietro una cinepresa al fianco di Alessio De Leonardis.

Voglio stare con te il singolo nuovo di Fabrizio Moro

Fabrizio Moro, cantante nato a Roma classe 1975, è pronto per tornare sulla scena musicale per la gioia dei suoi fan. Questa volta con il singolo Voglio stare con te, tratto dall’album Canzoni d’Amore Nascoste, uscito nel novembre 2020 e che contiene nove brani editi e due brani inediti. Si tratta della tipica ballata italiana con la voce di Moro che, come sempre, è in grado di emozionare ed è la vera protagonista del brano.