La nota dell'Agenzia delle Entrate

Attenzione alla falsa e-mail inviata dall’Agenzia delle Entrate .

. La stessa Agenzia dell’Entrate ha pubblicato una nota sulla truffa.

In questi giorni in molti stanno ricevendo una e-mail dall’Agenzia delle Entrate. In realtà, si tratta di un falso messaggio con oggetto la comunicazione delle liquidazioni periodiche dell’IVA e con allegato un file malevolo in formato .zip.

La truffa è stata segnalata dalla stessa Agenzia delle Entrate con una nota pubblicata sul proprio sito: «Nel ricordare che l’Agenzia non invia questo tipo di comunicazioni in alcun caso, si raccomanda di cestinare l’email, qualora fosse stata ricevuta, senza aprire alcun allegato. In caso di dubbi è possibile consultare la sezione “Focus sul phishing” sul sito ufficiale delle Entrate, dove periodicamente vengono riportati degli avvisi sulle ultime email-truffa in circolazione, oppure contattare il call center al numero 800.909696 e chiedere conferma».

In particolare, s’invita a non aprire assolutamente l’allegato. Comunque, leggendo la e-mail si notano subito tre particolari che dovrebbero mettere in allarme di per sé: