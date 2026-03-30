Come accedere

Da domani, 31 marzo, il Fascicolo Sanitario Elettronico entra nella sua fase definitiva.

Da questa data, ogni referto, verbale di pronto soccorso o lettera di dimissione deve essere caricato nel sistema entro cinque giorni dall’erogazione della prestazione. Per la prima volta, l’obbligo vale anche per poliambulatori, laboratori e studi specialistici che operano esclusivamente in regime privato.

In Sicilia, il dato di partenza è scomodo: tra gennaio e marzo 2025 solo il 3% dei cittadini aveva consultato almeno una volta il proprio FSE, tra le percentuali più basse del Mezzogiorno e dell’intero paese.

La scadenza non riguarda direttamente il comportamento dei pazienti — nessun adempimento è richiesto agli assistiti entro il 31 marzo — ma ridisegna il sistema in modo che il fascicolo cominci a diventare davvero utile, anche per chi in Sicilia non lo ha mai aperto.

Cos’è cambiato con la Fase III e perché conta

Il FSE non nasce oggi. Lo strumento esiste da oltre dieci anni, ma ha funzionato con risultati fortemente disomogenei tra regione e regione. Fino al 30 marzo 2026, l’obbligo di alimentare il fascicolo riguardava solo le strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Dal 31 marzo non è più così: rientrano nell’obbligo tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, convenzionate e non.

Tutti i referti e le lettere di dimissione dovranno essere prodotti in formati digitali standardizzati, come l’HL7 CDA2, per essere leggibili e interoperabili in ogni Regione d’Italia. Non basta più un PDF inviato via email: il documento deve essere firmato digitalmente, validato secondo gli standard nazionali e trasmesso attraverso il gateway FSE.

La scadenza del 31 marzo come conclusione della fase definitiva era stata fissata da una serie di decreti attuativi e dal PNRR. Si tratta di una misura da oltre 610 milioni di euro complessivi. L’obiettivo dichiarato non è costruire un archivio di documenti, ma garantire la continuità assistenziale.

Significa che un medico di pronto soccorso a Palermo potrà vedere le terapie di un paziente curato a Milano, e viceversa. Per chi si sposta, per chi ha patologie croniche, per chi si affida a strutture diverse nel corso dell’anno, la differenza è sostanziale.

Cosa trovi nel fascicolo: fino a 21 tipologie di documenti

La versione 2.0 prevede fino a ventuno categorie di documenti sanitari digitali che possono confluire nel fascicolo. Il nucleo obbligatorio — quello che le Regioni devono garantire entro oggi — comprende referti di laboratorio e radiologia, verbali di pronto soccorso, lettere di dimissione ospedaliera, prescrizioni specialistiche e farmaceutiche, cartelle cliniche e dati sulle vaccinazioni. Per ciascuno di questi documenti, il termine di caricamento è di cinque giorni dall’erogazione della prestazione.

Fa eccezione il Profilo Sanitario Sintetico, l’unico documento redatto direttamente dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Si tratta di una sorta di carta d’identità clinica che riassume patologie croniche, allergie, terapie attive e vaccinazioni, aggiornata in modo continuativo dal medico di famiglia.

La sua rilevanza è particolare: nei casi d’emergenza il personale sanitario può accedervi anche senza consenso preventivo, ma solo se l’assistito non ha attivato l’oscuramento, e l’accesso viene registrato e notificato.

La novità più rilevante del 31 marzo riguarda però i documenti prodotti fuori dal circuito pubblico. Fino a ieri, la visita pagata dallo specialista privato o le analisi del laboratorio non convenzionato non finivano automaticamente nel fascicolo. Da domani questo cambia: qualsiasi struttura che eroga prestazioni sanitarie, indipendentemente dal regime in cui opera, è tenuta a trasmettere la documentazione clinica nel sistema nazionale.

Il cittadino può anche integrare autonomamente il proprio fascicolo inserendo documenti ottenuti all’estero o in ambito privato tramite il taccuino personale dell’assistito, una sezione a compilazione volontaria.

La situazione in Sicilia: medici sì, specialisti no, cittadini pochissimi

Il quadro siciliano mostra squilibri marcati tra le diverse categorie di utenti del sistema. Il tasso di utilizzo del FSE da parte dei Medici di Medicina Generale in Sicilia si attesta al 91%, al di sotto della media nazionale ma comunque significativo. Più critico il dato sui medici specialisti: solo il 36% risulta abilitato alla consultazione del FSE, contro regioni come Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto dove si è già raggiunto il 100%.

Sul lato dei cittadini, i dati del Ministero della Salute per il trimestre luglio-settembre 2025 collocano la Sicilia al 3% di utilizzo effettivo — rispetto al 64% dell’Emilia-Romagna e al 66% del Veneto, che guidano la classifica nazionale. Il consenso alla consultazione dei propri documenti, a livello nazionale, rimane fermo al 44%.

Questo vuol dire che in Sicilia la maggior parte degli assistiti ha un fascicolo attivo ma non lo usa, non lo conosce o non ha mai abilitato i medici a consultarlo. Nel Mezzogiorno, l’utilizzo resta sotto l’11%.

La scadenza di domani interviene sul lato dell’offerta — obbligando le strutture a caricare dati — ma non risolve il problema dell’alfabetizzazione digitale, che resta la variabile più critica per l’isola.

Come accedere al tuo FSE

L’accesso al fascicolo non richiede nessun appuntamento e nessun modulo cartaceo. In Sicilia è possibile accedere tramite il portale dedicato della Regione Siciliana, autenticandosi con SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Dal portale regionale o dall’app IO è possibile visualizzare i documenti clinici disponibili, esprimere o revocare il consenso alla consultazione da parte dei professionisti sanitari, oscurare specifici documenti che si preferisce non rendere accessibili, verificare chi ha acceduto al fascicolo e quando, e inserire documenti prodotti in ambito privato o all’estero tramite il taccuino personale.

Il cittadino può in qualsiasi momento modificare le indicazioni su chi può consultare il proprio FSE e su cosa può essere visualizzato, senza conseguenze sull’erogazione delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

Un aspetto che spesso non è chiaro: la revoca del consenso non cancella i documenti, ma disabilita l’accesso ai professionisti. I dati rimangono nel fascicolo e possono tornare visibili in qualsiasi momento con una nuova autorizzazione.