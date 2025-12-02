Inchiesta europea: perquisizioni a Bruxelles, tre i fermi

Figure di vertice delle istituzioni europee coinvolte in un’indagine per frode e corruzione. Il nome che più colpisce è quello di Federica Mogherini, ex Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera e attuale rettrice del Collegio d’Europa, fermata nell’ambito di un’indagine condotta dalla Procura europea (EPPO).

Secondo quanto riportato da Le Soir, la rettrice è stata privata – almeno per ora – della libertà insieme all’ambasciatore Stefano Sannino, ex segretario generale del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), e a un amministratore dello stesso Collegio d’Europa. I fatti contestati risalgono al biennio 2021-2022 e ruotano attorno a presunte irregolarità nella gestione di fondi pubblici europei.

Inchiesta europea tra Bruges e Bruxelles

Le perquisizioni sono scattate in mattinata a Bruges e Bruxelles, dove si trovano rispettivamente la sede storica del Collegio d’Europa e gli uffici centrali del SEAE, il braccio diplomatico dell’UE. Al centro dell’indagine ci sarebbe una gara d’appalto per un programma di formazione destinato a futuri diplomatici europei.

La Procura europea, istituita nel 2021 per indagare su reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, ha confermato che tra i reati ipotizzati figurano:

Frode nell’aggiudicazione di appalti pubblici

Corruzione

Conflitto di interessi

Violazione del segreto professionale

Secondo gli inquirenti, si cerca di stabilire se i rappresentanti del Collegio d’Europa abbiano avuto accesso in anticipo ai criteri di selezione relativi alla gara, il che rappresenterebbe un vantaggio illecito.

I nomi coinvolti

I nomi emersi nelle prime ore dell’inchiesta sono pesanti, in particolare quello di Federica Mogherini, 52 anni, direttrice del Collegio da cinque anni, figura centrale nella politica estera europea tra il 2014 e il 2019. Accanto a lei, anche Stefano Sannino, ambasciatore ed ex rappresentante permanente dell’Italia presso l’Ue, con un lungo passato nelle istituzioni europee. Il terzo fermato è un amministratore del Collegio d’Europa, il cui nome non è stato ancora reso noto. Secondo le norme belghe, un sospettato può essere privato della libertà per 48 ore, durante le quali può essere interrogato con l’assistenza di un legale. Il giudice istruttore può poi decidere se prolungare la misura o rilasciare l’indagato.

Il ruolo della Procura europea (EPPO)

La Procura europea (EPPO) è un’istituzione sovranazionale nata nel 2021, incaricata di indagare, perseguire e portare a giudizio chi commette reati che coinvolgono fondi dell’Unione europea. Si tratta di un passo importante nella lotta alla criminalità economica a livello comunitario. A differenza dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che può solo effettuare indagini amministrative, l’EPPO può agire direttamente sul piano giudiziario, con l’autonomia di un vero e proprio organismo inquirente sovranazionale.

Le reazioni politiche: Tajani invoca garantismo

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha voluto precisare la sua posizione con parole misurate: ”Io sono sempre garantista: finché non si conclude definitivamente il procedimento penale si è sempre innocenti”, ha dichiarato a margine del business forum Italia-Mongolia a Roma. E ha aggiunto: ”Si tratta di un fermo, vediamo che cosa le verrà contestato, che cosa sarà dimostrato. Ma io sono sempre garantista”.

Lo sapevi che…?

La Procura europea ha sede in Lussemburgo, ma opera in modo decentrato grazie a una rete di procuratori delegati presenti in ciascuno degli Stati membri partecipanti. Attualmente, EPPO è attiva in 23 dei 27 Paesi dell’Unione, tra cui l’Italia e il Belgio, ma non ne fanno parte ad esempio Ungheria, Polonia, Irlanda e Svezia.

Cos’è il SEAE

Il SEAE, o Servizio europeo per l’azione esterna, è il servizio diplomatico dell’Unione Europea, istituito dal Trattato di Lisbona nel 2010 e operativo dal 1º dicembre dello stesso anno, con sede a Bruxelles. Assiste l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, attuale Kaja Kallas, nella conduzione della politica estera e di sicurezza comune (PESC), coordinando relazioni diplomatiche con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Gestisce le delegazioni UE nel mondo, simili ad ambasciate, promuovendo pace, sicurezza, aiuti umanitari, diritti umani e lotta ai cambiamenti climatici, collaborando con Stati membri e istituzioni UE. Funziona come un ibrido amministrativo senza autonomia decisionale, che spetta al Consiglio Affari Esteri.

Chi è Federica Mogherini?

Federica Mogherini (Roma, 16 giugno 1973) è una politica italiana che ha ricoperto il ruolo di Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza dal 1º novembre 2014 al 30 novembre 2019, succedendo a Catherine Ashton e venendo poi sostituita da Josep Borrell. Laureata in Scienze Politiche all’Università La Sapienza di Roma con una tesi su filosofia politica e islam, ha iniziato la sua carriera nel Partito Democratico della Sinistra, poi Democratici di Sinistra e infine Partito Democratico, di cui è stata responsabile per gli Affari Esteri.Eletta deputata nel 2008 e rieletta nel 2013, è stata membro della Commissione Affari Esteri e della Commissione Difesa della Camera. Il 13 febbraio 2014 è diventata Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nel governo Renzi, la più giovane della storia repubblicana italiana a ricoprire quell’incarico. Durante il mandato europeo, ha guidato la politica estera dell’UE in momenti cruciali: dall’accordo sul nucleare iraniano (JCPOA) del 2015 alla gestione delle crisi in Libia, Siria e Ucraina, fino al rafforzamento del dialogo con Cuba e alla strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’UE.Dopo il 2019 è diventata Rettrice del College of Europe a Bruges e co-presidente dell’High-Level Advisory Group delle Nazioni Unite per il multilateralismo (UN 2024-2025).

