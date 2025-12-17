Il femminicidio di Maria Katiane Gomes da Silva

Una lite, un’aggressione e un volo mortale dal decimo piano: cosa è successo davvero a Maria Katiane Gomes da Silva? La domanda tormenta milioni di persone in Brasile e non solo, dopo che la giovane lifestyle blogger di 25 anni è stata trovata morta ai piedi di un palazzo a São Paulo.

Secondo la ricostruzione delle autorità brasiliane, a causare la tragedia sarebbe stato il marito, Alex Leandro Bispo dos Santos, 40 anni. L’uomo è accusato di averla lanciata nel vuoto dopo una brutale aggressione culminata nel balcone del loro appartamento al decimo piano.

Maria, originaria dello Stato di Ceará, si era trasferita a São Paulo in cerca di nuove opportunità professionali. Negli ultimi anni aveva costruito una community affezionata online, dove condivideva contenuti di bellezza, viaggi e benessere.

Il presunto femminicidio ha scosso l’opinione pubblica, soprattutto per i dettagli emersi dalle telecamere di sorveglianza e per la freddezza con cui l’uomo avrebbe cercato di coprire le sue tracce.

Immagini shock: l’aggressione documentata dalle telecamere

Secondo la polizia di São Paulo, la versione fornita inizialmente da Bispo dos Santos non corrisponde a quanto registrato dai dispositivi di videosorveglianza del condominio.

L’uomo avrebbe dichiarato che la moglie si è tolta la vita volontariamente. Tuttavia, le immagini raccontano un’altra storia.

I filmati mostrerebbero una lite furiosa iniziata nel parcheggio sotterraneo. In quelle riprese, l’uomo colpirebbe ripetutamente Maria. L’aggressione proseguirebbe poi all’interno dell’ascensore, dove lui la afferrerebbe per il collo.

Secondo gli investigatori, Maria tenta di aggrapparsi alle porte dell’ascensore per evitare di essere trascinata fuori, ma invano. Bispo dos Santos riesce a portarla via.

Un minuto dopo, sempre secondo i filmati, l’uomo torna da solo nell’ascensore e crolla a terra, disperato, con le mani sul volto. Poco dopo, Maria precipita dal decimo piano.

Il tentativo di depistaggio e l’arresto

All’arrivo dei soccorritori, Alex Leandro Bispo dos Santos è stato trovato accanto al corpo della moglie, disteso sul marciapiede del condominio, mentre la stringeva tra le braccia.

Ha detto agli agenti che la donna si era lanciata nel vuoto. Tuttavia, l’insieme delle prove raccolte dalla polizia ha portato a una svolta.

Dopo nove giorni di indagini, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di femminicidio, aggravato da atti di violenza documentati.

Chi era Maria Katiane Gomes da Silva

Maria era una giovane influencer in ascesa. La sua pagina Instagram contava migliaia di follower, attirati dai suoi contenuti su make-up, benessere e lifestyle.

Aveva lasciato la sua terra natale, Ceará, per trasferirsi a São Paulo e coltivare la sua carriera digitale.

Secondo i media locali, Maria era madre di una bambina, nata da una relazione precedente.

Una seconda tragedia: la morte di Aline Cristina Dalmolin

La notizia della morte di Maria Katiane arriva a pochi giorni di distanza da un’altra tragedia che ha scosso il Brasile.

Aline Cristina Dalmolin, 41 anni, influencer molto seguita nel mondo della bellezza, è morta in un incidente stradale ad alta velocità.

La donna era passeggera a bordo di una Porsche Macan, che si è schiantata contro un palo a Balneário Camboriú, nel sud del Paese. L’urto ha provocato l’amputazione di un braccio e gravi traumi cranici.

Aline è morta durante il trasporto in ospedale, dopo diversi arresti cardiaci.

Il conducente, un uomo di 57 anni, è sopravvissuto senza ferite gravi. Secondo quanto riferito dalla polizia, sarebbe fuggito a piedi dal luogo dell’incidente. Gli agenti lo hanno poi rintracciato poco distante, in evidente stato di ebbrezza.

L’uomo è stato arrestato e accusato di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ubriachezza.

Lo sapevi che…?

In Brasile, il termine femminicidio è riconosciuto dal 2015 come reato specifico. Secondo l’Atlas della violenza 2024, ogni giorno nel Paese vengono uccise in media 4 donne per motivi legati al genere. Il Brasile è uno dei Paesi con i numeri più alti al mondo per omicidi femminili.

FAQ – Domande frequenti

Chi era Maria Katiane Gomes da Silva?

Era una giovane blogger brasiliana, attiva nel mondo del lifestyle e del benessere. Aveva 25 anni e una figlia.

Perché è stata arrestata la persona con cui viveva?

Il marito è stato arrestato con l’accusa di femminicidio, sulla base delle prove video che mostrano un’aggressione fisica poco prima della morte di Maria.

Qual è la versione dell’uomo?

Lui sostiene che la moglie si sia suicidata. Tuttavia, questa versione è stata smentita dalle immagini di sorveglianza.

Chi era Aline Cristina Dalmolin?

Influencer di 41 anni, attiva nel settore della bellezza. È morta in un incidente stradale a bordo di una Porsche guidata da un uomo ubriaco.

Cosa prevede la legge brasiliana sul femminicidio?

Dal 2015 il femminicidio è considerato reato specifico in Brasile, con pene aggravate fino a 30 anni di carcere.