Festa dedicata al paese di Cinisi e alla sicilianità al Fico il parco a tema cibo di Bologna. Sicilia protagonista in Emilia Romagna grazie all’ambasciatore della pasticceria siciliana, il maesto Santi Palazzolo e alla birra Bruno Ribadi. Un connubbio che parla di Sicilia di qualità.

Il maestro pasticcere di Cinisi è, infatti, l’ambasciatore della pasticceria e della gelateria italiana al Fico-Eataly World di Bologna, il maxi-parco agroalimentare di Oscar Farinetti. E adesso anche la birra artigianale Bruno Ribadi diventa protagonista. Un evento per la Sicilia ma non soltanto per l’isola.

L’invito alla festa di Cinisi è rivolto a tutti: ‘vieni a scoprire le tradizioni e i prodotti tipici di Cinisi, il paese di Peppino Impastato’ si legge proprio nell’invito alla festa. Ed è proprio questo lo spirito. Si è cominciato di mattina, dalle 11 nel Teatro Arena con balli e canti popolari con il gruppo “Quelli della Contradanza”.

Nel pomeriggio è toccato alle esibizioni sempre di “Quelli della Contradanza” di fronte alla pasticceria siciliana Palazzolo e Birrificio Baladin, in contemporanea il birrificio Baladin di FICO ha iniziato la promozione delle birre del birrificio artigianale “Bruno Ribadi” di Cinisi e la pasticceria Palazzolo ha proposto un croccante di mandorle con agrumi di mandarino, gelatine alla birra artigianale “Bruno Ribadi” di Cinisi e una spuma di limone.