Lo ha reso noto la Procura

Filippo Turetta, l’ex fidanzato di Giulia Cecchettin, scomparso con lei da sabato scorso, è indagato dalla Procura di Venezia per l’ipotesi di tentato omicidio. Lo riporta la stessa Procura con una spiegando che l’iscrizione, anche a tutela dell’indagato, è avvenuta dopo il primo esito delle risultanze di indagine per accertare eventuali responsabilità penalmente rilevanti.

Si è appreso inoltre che “al fine di non lasciare inesplorato alcuno spunto investigativo sono state disposte alcune perquisizioni che hanno avuto corso nella mattinata odierna”.

La Procura ha anche formulato “l’auspicio che si tenga conto della difficoltà e della delicatezza degli accertamenti, nonché della sofferenza in cui versano le famiglie coinvolte”. Notizie imprecise “rischiano di creare inutili aspettative”.

Capelli vicino alle macchie di sangue

Come riferito da alcuni quotidiani, ci sarebbero stati anche dei capelli sul tratto di asfalto, in zona industriale a Fossò (Venezia), dove domenica mattina sono state repertate alcune presunte macchie di sangue.

Questo materiale biologico è stato inviato per le analisi di laboratorio ai Ris dei Carabinieri, per confrontarne il DNA con quello di Giulia e di Filippo. Le tracce erano state trovate dai Carabinieri a circa 6 chilometri di distanza dal parcheggio di Vigonovo, davanti alla casa di Giulia, dove i due ragazzi era stati uditi litigare in macchina. In quel punto ci sono le telecamere perimetrali di uno stabilimento che potrebbero avere ripreso immagini utili per l’indagine. Quella stessa notte, intorno alle 23.30, una cella telefonica aveva agganciato il telefonino di Turetta, mentre si muoveva in una delle parallele vicine, la Prima Strada.