A Filadelfia (Stati Uniti d'America)

Una madre è sotto interrogatorio dopo che, giovedì pomeriggio, 23 marzo, la polizia ha fatto un’orribile scoperta a Filadelfia, negli Stati Uniti d’America. Ne dà notizia 6abc.com. Gli agenti sono intervenuti per una segnalazione di due bambine seminude fuori da una casa al 4200 di Glenview Street.

Un vicino di casa, Hector Perez, che ha trovato le bambini al ritorno dal lavoro, ha raccontato alla stampa:”Hanno le coccole addosso. Non hanno magliette, pantaloni, scarpe. Urlano, piove, fa freddo. Chiamano a gran voce la madre e il padre”.

Cos’hanno scoperto i poliziotti

Quando la polizia ha fatto irruzione all’interno della residenza, un bambino di 6 anni è stato trovato nudo all’interno di una gabbia per cani chiusa a chiave con una coperta e un cuscino. Al momento non sono state formulate accuse e la polizia sta ancora interrogando la madre.

Eric Gripp, sergente del dipartimento di polizia di Filadelfia, ha affermato: “Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno visto due bambine, di quattro e cinque anni, che erano parzialmente vestite fuori sotto la pioggia. Gli agenti sono riusciti a prenderle e ad entrare nella proprietà. Una volta entrati, si sono imbattuti in un bambino di 6 anni che era rinchiuso in una gabbia per cani”.

La polizia ha riportato che, all’interno della casa, c’erano anche due adulti: una donna di 80 anni su una sedia a rotelle e un uomo di 40, forse la nonna e lo zio dei bambini, entrambi con disabilità intellettive.

“Questa è una situazione molto tragica. Non sappiamo tutto quello che è successo, abbiamo una lunga indagine davanti a noi”, ha aggiunto Gripp. I bambini sono stati portati in un ospedale della zona per essere valutati.