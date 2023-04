L'annuncio del governo finlandese

La Finlandia da domani, martedì 4 aprile, sarà ufficialmente un membro della NATO. Lo ha annunciato l’ufficio della presidenza finlandese.

Il Segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha confermato la notizia: ”La bandiera della Finlandia sarà issata fuori dal quartier generale della NATO domani, quando diventerà il 31esimo membro dell’Alleanza occidentale”.

Antonio Tajani, ministro degli Esteri italiani, ha commentato: “È stato un errore da parte della Russia invadere l’Ucraina“, e “la preoccupazione per una posizione così aggressiva ha portato Finlandia a Svezia a guardare alla NATO come forza politica e militare capace di proteggere la loro indipendenza e sicurezza”. “Nessuno vuole che scatti l’articolo 5 e tutti vogliamo la pace”, ha chiarito Tajani, puntualizzando allo stesso tempo: “Non esiste pace senza giustizia e non c’è giustizia senza l’indipendenza dell’Ucraina”.

La reazione del Cremlino

La Russia rafforzerà le sue difese nell’ovest e nel nord-ovest del Paese in risposta all’ingresso della Finlandia nella NATO.

Così il vice ministro degli Esteri Alexander Grushko all’agenzia Ria Novosti. “Parte delle misure – ha aggiunto Grushko – sono già stata annunciate. Rafforzeremo il nostro potenziale nelle direzioni ovest e nord-ovest. Se forze e mezzi di altri membri della NATO verranno dispiegati sul territorio finlandese, adotteremo passi ulteriori per garantire la sicurezza militare della Russia”.

E la Svezia?

Al momento, resta esclusa dall’alleanza la Svezia a causa del veto della Turchia. Tuttavia, secondo Stoltenberg, “ritengo che anche la Svezia possa diventare membro a pieno titolo dell’Alleanza” perché Stoccolma “ha mantenuto gli impegni contenuti nel memorandum” firmato con la Finlandia e la Turchia al summit di Madrid e per questo “credo che la sua adesione debba essere ratificata”.

“Quando ci sono delle differenze, bisogna sedersi a un tavolo, consultarsi e andare avanti”, ha aggiunto Stoltenberg, rimarcando di “condividere alcune delle legittime preoccupazioni della Turchia sulla sicurezza”, ma la “Svezia e la Finlandia hanno concordato di lavorare insieme sulla lotta al terrorismo” e “su leggi più dure”.