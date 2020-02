Lo showman siciliano su tutte le furie

Volano gli stracci a Sanremo, prima della penultima serata. Fiorello – che stasera torna sul palco dell’Ariston dopo l’assenza di ieri – si è, infatti, sfogato con Selvaggia Lucarelli in un’intervista rilasciata per TPI: «Non è giusto darmi del permaloso come se mi fossi arrabbiato per nulla, accetto le critiche, accetto che si dica che non faccio ridere, qualunque cosa, ma Tiziano Ferro ha fatto una cosa che non si fa. Dopo che ha lanciato sul palco l’hashtag #fiorellostattezitto, ho ricevuto insulti tremendi per 24 ore».

Lo showman siciliano ha poi aggiunto: «Lui lancia un hashtag, lo immagina che i suoi fan lo seguiranno e mi insulteranno. Ha fatto una cosa grave. Ha lanciato una campagna d’odio nei miei confronti, questo devi dirlo, non puoi ignorarlo».

Sulla vicenda è intervenuta anche Heather Parisi su Twitter, immaginando un dialogo in una classe di una scuola elementare: «’Maestra, Tiziano mi ha detto che devo stare zitto’. ‘Rosario, dai, fai il bravo bambino’. ‘Maestra, ma mi ha fatto tanta bua’. Rosario, non preoccuparti, ora lo mando dal preside’». La showgirl statunitense ha poi usato l’hashtag #fiorellostattezitto e ha taggato Tiziano Ferro, naturalmente esplicitando così la sua posizione sulla faccenda.

Sempre su Twitter, la giornalista Francesca Barra ha scritto: «Adoro Fiorello. E ricordo quando consigliò a me e a Claudio Santamaria (attore e marito di Francesca, n.d.r.) di non dare troppo peso alle offese degli haters quando minacciarono i miei figli e ci diffamarono. Ora capirà che fa male, anche molto meno, e che non si può sempre ‘fregarsene’ e lasciar perdere».

Da sottolineare, poi, che Tiziano Ferro ha provato a scusarsi così su Instagram: «Ciao Fiorello, ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a dicembre – nel tuo programma – si prendeva in giro cantando con te le parole di ‘Me lo prendi papà’ su una mia canzone. E in quello spirito ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato – Torno a fare il cantante. #TizianoStatteZitto».

Infine, le parole di Amadeus: «L’ho considerata una battuta, magari non venuta benissimo, ma all’una di notte magari le battute possono essere meno brillanti. C’è la consapevolezza da parte di tutti, e Tiziano è un artista intelligente, che Fiorello illumina l’intero festival. Lavoriamo dall’inizio tutti insieme per il bene della manifestazione e tutti insieme, con lo stesso entusiasmo e la stessa amicizia, dobbiamo arrivare a sabato».