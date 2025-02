Le parole del leader della Lega

“Pace fiscale e rottamazione di tutte le cartelle esattoriali: 120 rate tutte uguali in dieci anni, senza sanzioni e interessi, per aiutare milioni di italiani onesti in difficoltà”.

Così Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, insistendo sulle proposte già annunciate negli scorsi giorni, anche da altre personalità del partito del Carroccio.

Tra l’altro, come fanno sapere dalla Lega, “nelle prossime ore Salvini si confronterà con i responsabili economici del partito e gli altri dirigenti. L’obiettivo è affinare il percorso del provvedimento che ècoerente con il programma elettorale del centrodestra”.

Siri (Lega): “La maggioranza è compatta”

Inoltre, Armando Siri, responsabile Dipartimenti della Lega, ad Affaritaliani.it ha detto: “I tempi saranno rapidi perché questa sensibilità è già condivisa dal nostro Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Faremo più velocemente possibile perché la maggioranza su questo è compatta proprio perché è parte del nostro programma di Governo. Immagino che entro la primavera potremo avere il provvedimento definitivo”.

Gasparri (Forza Italia): “Prioritaria anche la riduzione dell’IRPEF”

Sull’argomento è intervenuto anche Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di FI: “Forza Italia è favorevole alla rottamazione delle cartelle con una lunga rateizzazione. Ma per noi è prioritaria anche la riduzione dell’Irpef dal 35 al 33 per cento per i redditi fino a 60mila euro”.