È successo negli Stati Uniti d'America

In Florida un bambino ha ucciso la madre di 21 anni con un colpo di pistola.

Il piccolo ha trovato l’arma in uno zaino, in camera da letto.

Arrestato un uomo di 22 anni.

Negli Stati Uniti d’America, in Florida, un uomo di 22 anni è stato arrestato dopo che un bambino ha trovato una pistola carica e ha sparato alla madre durante una call su Zoom. Il dramma è avvenuto nell’agosto storso.

Shamaya Lynn, 21 anni, nella foto, è morta. Veondre Avery, il fidanzato della donna e il presunto proprietario della pistola, è stato accusato di omicidio colposo e deposito non sicuro di un’arma da fuoco. È stato condotto nel carcere della contea di Seminole.

Shamaya Lynn, l’11 agosto scorso, era impegnata in una teleconferenza su Zoom per lavoro quando è caduta all’indietro e non si è più rialzata. Un testimone ha chiamato il 911, riferendo di avere visto un bambino in sottofondo, di avere sentito un rumore e di avere visto cadere la 21enne.

La polizia di Altamonte Springs ha riportato che gli agenti sono arrivati nell’appartamento della coppia e hanno scoperto che la donna era stata colpita alla testa e che il fidanzato stava tentando di eseguire la RCP. Lynn, però, è morta sul posto.

Gli investigatori hanno stabilito che il bambino di 2 anni della donna ha trovato una pistola carica in uno zaino nella camera da letto della coppia e ha sparato. L’arma era stata lasciata nell’appartamento da un adulto, ha scritto la polizia in una nota che ha chiesto a chiunque avesse maggiori informazioni sul caso di contattarla.