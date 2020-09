Ne ha dato notizia la stessa Questura

Un focolaio di Covid-19 è stato individuato nell’Ufficio di Gabinetto della Questura di Venezia. Lo ha comunicato la stessa Questura, facendo riferimento alla positiità di alcuni agenti, ma senza specificarne la quantità e le condizioni.

I positivi sono stati riscontrati dopo i controlli compiuti dal personale dell’Unità Locale Socio Sanitaria (ULSS), in collaborazione con i medici della Polizia di Stato. Si sospetta che il focolaio sia il risultato di una cena tra colleghi a cui era presente una persona poi risultata positiva al coronavirus.

In Veneto, in totale, nelle ultime 24 ore, sono stati riscontrati 97 nuovi contagi, portando così il totale a oltre 23mila (23.026) dall’inizio della pandemia. Il dato è emerso dal Bollettino regionale. Sono stati registrati, inoltre, due morti, portando il totale a 2.122.

I soggetti attualmente positivi sono 2.460, 73 in più rispetto a ieri. In isolamento ci sono 7.153 persone, di cui 129 positive. Salgono anche i ricoveri in ospedale, con 150 pazienti (+13) nei reparti non critici, di cui 69 (+18) positivi, e 13 (+2) in terapia intensiva di cui 9 (+1) positivi.