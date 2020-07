La maggior parte riguarda migranti arrivati dalla Sicilia

In Basilicata, nelle ultime 24 ore, sono stati riscontrati 36 nuovi casi positivi al coronavirus su 269 tamponi analizzati. La maggior parte dei contagiati appartengono a bengalesi trasferiti in Basilicata dalla Sicilia, dopo lo sbarco.

I dati, diffusi già ieri pomeriggio, sono stati confermati nel bollettino quotidiano della task force regionale. Dei 36 positivi, 33 sono appunto migranti (tutti in isolamento in tre strutture di accoglienza), uno è un cittadino di Moliterno (Potenza), e due sono persone di nazionalità estera, in isolamento domiciliare in Basilicata. Due persone sono tuttora ricoverate nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Carlo di Potenza.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata sono morte per il coronavirus 28 persone mentre i guariti sono stati 372.

Vito Bardi, presidente della Regione, ha chiesto al Governo Conte di «predisporre all’arrivo dei migranti, profilassi sanitarie in grado di impedire» i nuovi focolai: «Nel caso in cui il Ministero degli Interni volesse destinarci ulteriori arrivi di migranti extracomunitari, e laddove non si effettuassero tutti i protocolli sanitari previsti, mi vedrei costretto nei modi e nelle forme di legge a impedire ulteriori accessi o presenze in Basilicata».

«La nostra è, e rimarrà, una terra accogliente e ospitale, ma lo vuole fare nella totale sicurezza dei propri abitanti e dei propri ospiti», ha detto il governatore lucano, lanciando un appello «a quanti hanno deciso o decideranno di venire a trascorrere qui le proprie vacanze. Venite la nostra gente vi aspetta. Le nostre strutture sono in grado di accogliervi in sicurezza».