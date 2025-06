La vittima è il brigadiere Carlo Legrottaglie

All’alba di oggi, 12 giugno, un inseguimento ad alta tensione nelle campagne di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, si è trasformato in un dramma.

Il brigadiere capo Carlo Legrottaglie, 59 anni, in servizio presso la Compagnia di Francavilla Fontana, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco durante un’operazione di controllo. La vicenda è avvenuta in contrada Rosea, sulla strada che collega Francavilla a Grottaglie. Legrottaglie, residente a Ostuni e padre di due figlie, sarebbe andato in pensione a luglio, dopo una lunga carriera dedicata alla sicurezza pubblica.

Le dinamiche dell’accaduto

Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia è scaturita da una segnalazione di una rapina a un distributore di carburante alla periferia di Francavilla Fontana. La pattuglia del Nucleo Radiomobile, di cui faceva parte Legrottaglie, ha intercettato un’auto sospetta, una Lancia Ypsilon di colore scuro, con a bordo almeno tre individui. Alla vista dei carabinieri, i malviventi hanno ignorato l’alt e si sono dati alla fuga, dando il via a un inseguimento ad alta velocità. Durante la corsa, le vetture si sono speronate più volte, fino a fermarsi in una zona rurale.

I rapinatori sono scesi dall’auto, dividendosi per sfuggire alla cattura. Uno di loro ha aperto il fuoco contro Legrottaglie, colpendolo mortalmente. Il brigadiere avrebbe risposto al fuoco, forse ferendo uno dei fuggitivi, prima di soccombere. Il suo collega, presente sulla scena, è rimasto illeso ma sotto shock. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, ma per Legrottaglie non c’è stato nulla da fare. Il pm di turno, Raffaele Casto, ha raggiunto il luogo della sparatoria per coordinare le indagini.

Un servitore dello Stato vicino al congedo

Carlo Legrottaglie era un carabiniere esperto, conosciuto per il suo impegno e dedizione. Originario di Ostuni, viveva con la moglie e le due figlie ed era a pochi giorni dall’inizio delle ferie, che avrebbero preceduto il suo congedo definitivo a luglio. La sua morte, avvenuta nell’ultimo giorno di servizio prima della licenza, ha reso la vicenda ancora più tragica. Il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, ha espresso il dolore della comunità: “A nome dell’intera comunità di Ostuni esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa del carabiniere Carlo Legrottaglie, originario della nostra città. La sua vita si è spezzata questa mattina durante un conflitto a fuoco sul territorio di Francavilla Fontana, adempiendo al proprio dovere a tutela della sicurezza pubblica”.

Indagini in corso

Le autorità hanno avviato una vasta operazione di ricerca per catturare i responsabili, che si sono dileguati a piedi nelle campagne di contrada Rosea, abbandonando la Lancia Ypsilon. Gli investigatori stanno analizzando ogni dettaglio, inclusa l’ipotesi che uno dei malviventi possa essere stato ferito durante lo scontro. L’area è stata setacciata da squadre dei carabinieri, supportate da unità cinofile ed elicotteri, mentre il pm Casto sta ricostruendo la dinamica esatta dell’evento. La procura di Brindisi non ha ancora rilasciato dettagli ufficiali sui sospetti, ma l’indagine è in pieno svolgimento.

Foto: Il Mattino