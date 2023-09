A Perpignan, in Francia

Dramma in Francia, in un appartamento di Perpignan, dove gli agenti di polizia hanno fatto una scoperta inquietante: il corpo di un bambino di sette anni parzialmente congelato nella vasca da bagno.

Il padre e la chiamata insolita

Il padre del bambino, 28 anni, aveva fatto una chiamata inusuale a un’agenzia di pompe funebri per occuparsi del figlio appena deceduto. Ciò ha innescato una serie di eventi che hanno portato alla scoperta della tragica verità. Di conseguenza, il padre del piccolo è stato arrestato e posto in custodia. Poi, però, si è appreso che la vicenda ha coinvolto più membri della stessa famiglia, perché due bambine, di 2 e 3 anni, le sorelle del piccolo defunto, erano state ricoverate in ospedale con segni di trauma e non si sa chi ce le abbia portate. Tra l’altro, anche lo zio dei bambini, un 33enne, è stato preso in custodia, perché sospettato di avere avuto un ruolo.

La procura di Perpignan ha così avviato un’inchiesta completa per omicidio, tentato omicidio, violenza su minori, occultamento di cadavere, falsificazione e sequestro di persona. L’autopsia sarà fondamentale per svelare le circostanze e le cause precise della morte del bambino.

Si è appreso, infine, che entrambi gli uomini sono già noti alle forze dell’ordine.