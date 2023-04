Alla base del crollo un'esplosione

A Marsiglia, in Francia, è crollato un edificio di quattro piani nella notte tra sabato e domenica.

Il sindaco della città francese, Benoît Payan, ha affermato: “Dobbiamo essere preparati ad avere vittime in questa terribile tragedia”.

L’incendio “è ancora in corso ed è estremamente difficile da controllare. I vigili del fuoco stanno giudicando minuto per minuto il modo migliore per spegnere questo rogo perché potenzialmente ci sono persone vive all’interno”, ha affermato il sindaco.

Per quanto riguarda le cause, secondo il prefetto della regione Bouches, “ci sono forti sospetti che un’esplosione abbia causato il crollo”, forse causata da una fuga di gas: un’inchiesta, a tal proposito, è stata aperta.

Attualmente, il bilancio è di sei feriti e, sempre come riportato dal sindaco Payan, “33 persone sono tate coinvolte”.

Il crollo al numero 17 di rue Tivoli è avvenuto a mezzanotte e 40 e poco dopo un incendio si è sviluppato tra le macerie, ostacolando i soccorsi e la ricerca dei sopravvissuti.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha espresso la sua vicinanza a Marsiglia e alla popolazione: “Penso alle persone colpite e ai loro cari”, ha scritto i capo dello Stato su Twitter. “Le ricerche stanno continuando con risorse significative dispiegate. Grazie ai vigili del fuoco e ai servizi di emergenza mobilitati”, ha aggiunto.