L'annuncio del premier francese

Oggi, mercoledì 16 giugno, durante un punto stampa al termine del Consiglio dei Ministri all’Eliseo, Jean Castex, premier francese, ha dichiarato: «La situazione sanitaria sta migliorando più velocemente di quanto sperassimo» con «una soglia inferiore a 5mila casi al giorno».

La pressione sui servizi ospedalieri «è finalmente diminuita drasticamente» con meno di 2mila persone ricoverate in terapia intensiva. Sulla campagna vaccinale, «i nostri obiettivi sono stati raggiunti, le nostre scadenze rispettate», ha detto il premier.

Poi l’annuncio atteso: «Elimineremo l’obbligo generale di indossare la mascherina all’aperto. Indossare la mascherina non sarà, quindi, più obbligatorio se non quando ci si ritrova insieme, in un luogo affollato, in coda, in un mercato o anche sugli spalti di un stadio», ha detto Jeans Castex. «I decreti prefettizi che disciplinano l’uso delle mascherine all’aperto saranno modificati da domani per seguire questa nuova regola di buon senso», ha aggiunto.

Però, «l’uso della mascherina resterà obbligatorio nei luoghi chiusi, in particolare al lavoro, nei negozi, nei trasporti e in tutti i luoghi di riunione», ha indicato il presidente del Consiglio.

Infine, per quanto riguarda il coprifuoco, sarà revocato da domenica prossima, 20 giugno, anziché dal 30 dello stesso mese, come precedentemente annunciato.