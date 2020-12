La coppia di attori ospite di Barbara D'Urso

A Live Non è la D’Urso c’è stato ospite Gabriel Garko che, a proposito della storia con Manuela Arcuri, ha affermato: «Era vera». La relazione tra i due attori sarebbe avvenuta oltre dieci anni fa e sarebbe durata circa sei mesi.

Dal canto suo l’attrice, 43 anni, ha raccontato che non sapeva l’orientamento sessuale di Garko, 48, e ha affermato: «Io continuavo a credere quello che lui mi ha fatto credere ma la cosa più grave per me è che ha detto che le sue storie erano finte e studiate a tavolino. Visto che nelle sue storie ero compresa anch’io, ho pensato lo ha fatto anche con me? Ho pensato di essere stata usata, però mentre le altre lo sapevano, erano complici, io no».

Il riferimento è a quella creata a tavolino con Eva Grimaldi.

Garko, però, ha la sua versione dei fatti: «Io con lei non mi sono comportato in maniera falsa, poi mi sono reso conto dopo “dove vado?”, Io avevo una vera storia con lei, fine. Con il mio compagno è arrivato tutto dopo. Ero talmente nauseato che andavo sui giornali per le mie storie finte che ho sempre protetto quelle vere. A me lei piaceva tanto. Non me lo ricordo perché ci siamo lasciati. Avere una relazione quando sei sotto i riflettori non è semplice».