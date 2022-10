Nove misure

Si è concluso, a notte inoltrata, il vertice del Consiglio dell’Unione Europea dove si è affrontato il tema del gas e i leader degli Stati membri hanno raggiunto l’accordo sull’energia.

Charles Michel, presidente del Consiglio UE, su Twitter, ha annunciato che sono prevalse “unità e solidarietà. Concordato di lavorare su misure per contenere i prezzi dell’energia per le famiglie e le imprese”.

Cos’è stato deciso

Le misure sono nove.

“Acquisto congiunto volontario di gas, con l’obbligo per un volume equivalente al 15% del fabbisogno di stoccaggio, in base alle esigenze nazionali,e l’accelerazione dei negoziati con partner affidabili per cercare partenariati reciprocamente vantaggiosi sfruttando il peso collettivo del mercato dell’Unione e facendo pieno uso della piattaforma energetica dell’Ue, aperta anche ai Balcani occidentali e ai tre partner orientali associati”.

“Nuovo paramentro di riferimento complementare (al TTF) entro l’inizio del 2023 che rifletta più accuratamente le condizioni del mercato del gas”.

“Corridoio di prezzo dinamico temporaneo sulle transazioni di gas naturale per limitare immediatamente gli episodi di prezzi eccessivi del gas”.

“Quadro temporaneo dell’UE per fissare un tetto al prezzo del gas nella generazione di elettricità, che comprenda un’analisi dei costi e dei benefici, senza modificare l’ordine di merito, impedendo nel contempo l’aumento del consumo di gas, affrontando gli impatti finanziari e distributivi e il suo impatto sui flussi al di fuori dei confini dell’UE”.

“Miglioramenti al funzionamento dei mercati dell’energia per aumentare la trasparenza del mercato, alleviare le tensioni sulla liquidità ed eliminare i fattori che amplificano la volatilità dei prezzi del gas, garantendo al contempo il mantenimento della stabilità finanziaria”.

“Accelerazione della semplificazione delle procedure di autorizzazione al fine di velocizzare l’introduzione delle energie rinnovabili e delle reti, anche con misure di emergenza sulla base dell’articolo 122 del TFUE”.

“Misure di solidarietà energetica in caso di interruzioni della fornitura di gas a livello nazionale, regionale o dell’Unione, in assenza di accordi di solidarietà bilaterali”.

“Sforzi maggiori per il risparmio energetico”.

“Mobilitazione degli strumenti pertinenti a livello nazionale e dell’Ue”.

Avvio in calo per il gas. Ad Amsterdam il prezzo in avvio cede il 2,35% a 124 euro al megawattora. La chiusura di ieri era stata a quota 127 euro.