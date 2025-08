Incredibile a Barcellona

Aeroporto di Barcellona: due genitori lasciano il figlio di 10 anni da solo nel terminal per imbarcarsi su un volo internazionale. Il minore, impossibilitato a viaggiare per problemi di visto, è stato affidato alle autorità.

Ieri, mercoledì 30 luglio, l’aeroporto internazionale di Barcellona-El Prat è stato teatro di un episodio che ha lasciato sbalorditi passeggeri, personale aeroportuale e autorità. Una coppia ha abbandonato il figlio di 10 anni nel terminal dell’aeroporto, scegliendo di proseguire il loro viaggio di vacanza nonostante il minore non potesse imbarcarsi a causa di un passaporto scaduto e della mancanza di un visto necessario. La vicenda è stata resa pubblica da una coordinatrice del traffico aereo attraverso un video su TikTok.

Il racconto della coordinatrice aerea

Lilian Limasin, che si presenta come coordinatrice operativa aerea presso l’aeroporto di El Prat, ha condiviso un video su TikTok che ha rapidamente raggiunto oltre 300.000 visualizzazioni. Nel video, Limasin descrive l’incidente come “completamente surreale”. “Sono una controllore del traffico aereo e, in quanto tale, ho visto molte cose, ma questa è stata davvero incredibile” ha dichiarato. “Sono sbalordita al pensiero di come dei genitori possano lasciare il loro figlio di 10 anni nel terminal solo perché non può viaggiare per problemi di documentazione. Hanno chiamato un parente, che potrebbe arrivare in mezz’ora, un’ora o addirittura tre ore, e hanno preso il volo con calma, lasciando il bambino indietro”.

Secondo Limasin, il bambino, rimasto solo nella zona di terra dell’aeroporto, ha riferito al personale che i suoi genitori erano a bordo di un volo diretto verso il loro paese d’origine per una vacanza. La coordinatrice ha raccontato che la scoperta del minore abbandonato ha spinto le autorità a intervenire immediatamente, contattando il comandante del volo tramite auricolare per verificare la situazione.

L’intervento delle autorità

Dopo che il personale aeroportuale ha trovato il bambino solo, le forze di polizia sono state allertate. Il comandante del volo, già partito dal gate, è stato informato della presenza di un minore non accompagnato nel terminal. Un annuncio a bordo ha chiesto se qualcuno avesse lasciato un bambino, ma nessuno ha risposto. Utilizzando l’elenco dei passeggeri, le autorità hanno identificato i genitori, che viaggiavano con un altro figlio più piccolo. La coppia è stata fatta scendere dall’aereo e accompagnata alla stazione di polizia dell’aeroporto, dove il bambino di 10 anni era stato portato per la sua sicurezza.

Lilian ha riferito che i genitori hanno giustificato la loro decisione spiegando che il passaporto spagnolo del figlio richiedeva un visto per la destinazione, a differenza dei loro passaporti del paese d’origine, che erano scaduti. Invece di risolvere il problema o rimanere con il figlio, hanno scelto di chiamare un parente per recuperarlo e proseguire il viaggio per non perdere i biglietti aerei. “Loro lo vedevano come una cosa normale. Ovviamente, io non lo vedevo come normale, e nemmeno la polizia”, ha aggiunto Limasin.

Reazioni e conseguenze

Le leggi spagnole sulla protezione dei minori, che danno priorità alla sicurezza dei bambini e impongono la segnalazione di casi di sospetto abbandono, hanno probabilmente spinto le autorità a intervenire rapidamente. Secondo fonti, i genitori potrebbero affrontare accuse di abbandono di minore o negligenza, anche se non è chiaro se siano stati formalmente arrestati o abbiano ricevuto un’ammonizione. I dettagli sull’esito legale non sono stati ancora resi pubblici, e le affermazioni di Limasin, pur ampiamente diffuse, rimangono in attesa di conferma ufficiale.

Precedenti simili

Questo non è il primo caso di abbandono di un minore in un aeroporto. Nel 2023, una coppia aveva lasciato un neonato al banco del check-in dell’aeroporto Ben-Gurion in Israele, tentando di imbarcarsi su un volo per Bruxelles senza acquistare un biglietto per il bambino. Il personale aeroportuale, scoprendo il neonato abbandonato in un passeggino, ha allertato la polizia, che ha arrestato i genitori per interrogatori.