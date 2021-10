È successo negli Stati Uniti d'America

Una coppia No Vax è morta negli Stati Uniti d’America.

L’uomo si è rammaricato di non esservi vaccinato dopo la scomparsa della moglie.

La coppia ha lasciato 4 figli.

In Virginia, negli Stati Uniti d’America, una coppia di 46 e 48 anni non vaccinata è morta di recente a causa del Covid-19, lasciando quattro figli. Lo racconta il New York Post.

Terry Mitchem, la mamma di Kevin, alla stampa americana ha detto: «Mi ha chiamato e detto: ‘Mamma, ti amo e avrei avuto la possibilità di vaccinarmi». La donna, insieme ad altri familiari di Kevin e della defunta moglie Misty, stanno esortando gli altri a farsi vaccinare. «Per favore, fatelo», ha detto il padre di Kevin, Don Mitchem, tra le lacrime.

Misty, che ha avuto quattro figli di età compresa tra 11 e 1 anni con Kevin, è morta a causa del coronavirus all’inizio del mese di ottobre. Kevin – che in precedenza aveva ignorato il consiglio dei suoi genitori di vaccinarsi – è deceduto pochi giorni dopo la moglie. Il padre ha raccontato: «Gli dicevamo: ‘Ehi, Kevim, fai il faccino. Non ti farà male». E il figlio gli ha risposto: «Oh, lo so. Sto bene. Non ho intenzione di farlo. Non ne ho bisogno».

La riluttanza di Kevin, però, si è trasformata presto in rimpianto dopo la morte di Misty e il peggioramento delle sue condizioni. È stato allora che ha chiamato la madre e le ha detto che l’amava e che desiderava di essere immunizzato: «Gli ho risposto: ‘Ormai è passato, non puoi farci niente», ha raccontato la madre Terry.

Kevin gestiva attrezzature pesanti e aiutava suo padre in altri lavori per sostenere economicamente la sua famiglia: «Lavorava sempre per sbarcare il lunario e così via. Amava i suoi figli, faceva sempre qualcosa con loro», ha raccontato Terry. I figli della coppia sono stati affidati a una zia che vive in Carolina del Sud.