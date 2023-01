È successo a Genova

Omicidio – suicidio a Genova. Un uomo di 32 anni, Andrea Incorvaia, guardia giurata, ha prima ucciso la compagna Giulia Donato di quasi 24 anni a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. L’assassinio della ragazza, con cui il 32enne aveva una relazione da meno di un anno, è avvenuto a letto.

L’allarme è stato lanciato dai familiari della ragazza che da ore non avevano sue notizie e sono stati i primi a scoprire la tragedia avvenuta nell’appartamento della 24enne.

L’ultimo post di Giulia sui social media è di mercoledì scorso, intorno alle 5: un ricordo della figlia, scomparsa due anni fa prematuramente.

Gli inquirenti non escludono che l’omicidio-suicidio sia avvenuto all’alba o nella mattinata di ieri. Su cosa abbia innescato la tragedia e sulla ricostruzione degli eventi si concentrano ora le indagini della squadra mobile della polizia, intervenuta sul posto insieme alla scientifica per i rilievi. Tuttavia, si pensa che la coppia si stava lasciando.

Non sono emerse in queste ore denunce pregresse per violenze o segnalazioni fatte alle forze dell’ordine da parte della ragazza.

Giulia Donato è stata trovata nel letto e sarebbe stata uccisa nel sonno. Incorvaia è stato trovato nella stessa stanza con la pistola di servizio in pugno.