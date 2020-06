Un pilota ha realizzato un tributo aereo a George Floyd e al movimento antirazzista sorto dopo l’uccisione dell’afroamericano da parte di agenti di polizia a Minneapolis, Black lives matter, sul cielo del Canada seguendo una traiettoria di volo a forma di pugno alzato.

Dimitri Neonakis è salito sul cielo della Nuova Scozia giovedì per realizzare il suo messaggio personale a Floyd. Ha detto alla CNN di aver scelto il pugno perché è un simbolo del movimento contro il razzismo.

“Dobbiamo tutti parlare e dobbiamo finire”, ha detto Neonakis. “Non ci sono confini quando si tratta di razzismo”. Neonakis che e’ un patito del disegno di figure con il suo piccolo aereo da turismo, ha tracciato l’immagine su un’app e quindi seguì ha seguito col suo velivolo la rotta poi definita dal radar. Per completare l’immagine ha impiegato circa due ore e mezza a 150 miglia all’ora.

HAPPENING NOW In the skies over Halifax, Canada. https://t.co/v3ZPufQyEs pic.twitter.com/qdn459NpUz

— FlightAware (@flightaware) June 4, 2020