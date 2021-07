Germania devastata dalle inondazioni, oltre 40 morti (VIDEO)

Redazione di

15/07/2021

In Europa occidentale ci sono state pesanti inondazioni che hanno causato la morte di decine di persone. Le piogge torrenziali hanno fatto esondare fiumi e torrenti verso città e villaggi in Belgio e in Germania. Le autorità tedesche hanno dichiarato lo stato d’emergenza e contato, per il momento, almeno 40 vittime, oltre che danni ingenti, come il crollo di edifici e auto spazzate via. Malu Dreyer, premier dello stato occidentale della Renania – Palatinato, ha affermato: «È un disastro. Ci sono morti, dispersi e molti che sono ancora in pericolo. Tutti i servizi di emergenza sono in servizio 24 ore su 24 e i soccorritori stanno rischiando la loro vita». La polizia nella città occidentale di Coblenza, a sud-est di Colonia, ha detto che almeno 18 persone sono morte nella contea di Ahrweiler, con altre dozzine di dispersi o intrappolate sui tetti delle loro case in attesa di aiuto. Le autorità hanno utilizzato gommoni ed elicotteri per identificare e soccorrere coloro che sono rimasti bloccati e l’esercito tedesco ha schierato 200 soldati per coadiuvare nelle operazioni di salvataggio ostacolate dalle strade bloccate e dalle interruzioni telefoniche e di internet. Nella contea occidentale di Euskirchen, a sud di Colonia, le autorità hanno comunicato che oggi almeno otto persone sono morte. Invece, si attende il conteggio ufficiale delle vittime nel villaggio di Schlund: al momento è di quattro. Qui, però, c’è stato il crollo di almeno sei case durante la notte scorsa e «molte persone sono state segnalate come disperse». Inoltre, le autorità della contea di Rhine-Sieg, a sud di Colonia, hanno ordinato l’evacuazione di diversi villaggi per il timore che una diga vicina si possa rompere. L’intera portata dei danni causati dalle inondazioni non è ancora chiara, con alluvioni e frane che impediscono l’accesso ai villaggi e alle strade. Le principali autostrade sono state inondate nelle parti meridionali e orientali del Paese e i treni sono stati bloccati. Nel vicino Belgio, infine, il fiume Vesdre ha rotto gli argini e si sono segnalati danni a Pepinster, vicino Liegi, e quattro persone sono morte a Verviers.

