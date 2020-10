Il ministro della Salute tedesco ha espresso la sua preoccupazione

Anche in Germania, così come ieri in Italia, si è registrato un picco di nuovi casi di coronavirus che non avveniva dal 9 aprile.

Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati 4.058 nuovi casi, portando così il totale a 310.144 infezion. Ne ha dato notizia il Robert Koch Institute, incaricato dal Governo di Berlino di monitorare la situazione. Inoltre, nelle ultime 24 ore, ci sono stati altri 16 decessi per un totale di 9.578.

Negli ultimi 7 giorni, in sintesi, sono stati accertati circa 20mila contagi in Germania. Il tasso di riproduzione del virus, sulla base dei dati a ieri, risulta dell’1,1.

Come conseguenza, ieri la maggioranza dei 16 lander ha deciso di imporre un divieto ai residenti delle aree dove si registrano i principali focolai di risiedere in alberghi in altre aree del Paese.

Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn ha espresso «forte preoccupazione» per i numeri del coronavirus nel Paese tedesco, sottolineando che «cogliamo evitare che i numeri crescano esponenzialmente».

CASI IN AUMENTO ANCHE IN BULGARIA

Infine, in Europa un altro record giornaliero è stato segnalato in Bulgaria: 473 nuove infezioni nelle ultime 24 ore, portando il totale a 22.743. Il totale dei decessi, invece, è di 873. Le autorità bulgare hanno reso noto che saranno imposte nuove restrizioni se i casi continueranno ad aumentare ma hanno, al momento, escluso un nuovo lockdown nazionale.