Si chiama Edith Kwoizalla

Si chiama Edith Kwoizalla ed è la prima donna ad essere vaccinata in Germania.

ed è la prima donna ad essere vaccinata in Germania. Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn ha parlato di 700mila dosi a settimana da gennaio 2021.

In Germania la prima donna ad essere vaccinata contro il Covid-19 ha 101 anni e vive in una casa di cura in Sassonia – Anhalt.

Si chiama Edith Kwoizalla e, secondo quanto riferito, oltre a lei, nella residenza del centro Krueger sono stati vaccinti anche 40 residenti e 10 membri del personale.

Immo Kramer, responsabile di un centro di vaccinazione della Regione tedesca, alla stampa locale ha affermato: «Per noi ogni giorno conta».

In Germania, infatti, oltre agli operatori sanitari, i primi ad essere vaccinati saranno anche i residenti delle case di cura e gli anziani di età superiore agli 80 anni.

Jens Spahn, ministro della Salute tedesco, ha affermato: «Questo vaccino è la chiave essenziale per sconfiggere la pandemia. È la chiave che ci permetterà di riprenderci le nostre vite. Vogliamo vaccinare così tante persone che il virus non deve avere più possibilità in Germania. Ogni vaccinazione aggiuntiva significava meno infezioni e meno morti».

Spahn si è rivolto anche ai giovani tedeschi affinché riducano i contatti sociali per frenare la diffusione del coronavirus perché si tratta di una battaglia «a lungo termine» ma «l’autunno, l’inverno e il Natale del prossimo anno non dovrebbero essere contrassegnati da questa pandemia».

Entro la fine del 2020 la Germania si aspetta 1,3 milioni di dose per poi passare a 700mila dosi a settimana entro la fine di gennaio. Si stima che, entro la fine di marzo, sono previste più di 10 milioni di dosi del vaccino BioNTech-Pfizer.