Dopo l'uscita del conduttore del reality che ha scatenato le polemiche

“Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero. Un principio che difendiamo, anzi difendo, con assoluta fermezza. Indipendentemente dai miei gruppi di lavoro”.

Così in un tweet il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, dopo le polemiche nate dalle sue parole sull’aborto in prima serata su Canale 5. “Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma”, aveva detto il direttore di Chi, scatenando molte reazioni negative sui social media, come quella della giornalista Selvaggia Lucarelli.

Endemol Shine Italia, la casa di produzione del reality, però, ha preso le distanze da quanto detto da Alfonso Signorini, che ha usato il ‘noi’. Nel comunicato stampa si legge: “Nella puntata di ieri di Grande Fratello VIP, Alfonso Signoriin ha espresso la propria opinione su un tema importante e sensibile come quello dell’aborto, che è un diritto di ogni donna sancito nel nostro ordinamento”.

Endemol ha aggiunto: “Pur rispettando le posizioni di ognuno, come Endemol Shine Itali esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione. In tutte le comunità e in tutti i gruppi di lavoro le opinioni possono essere diverse e Grande Fratello si distingue da sempre per essere attento a tutte le evoluzioni della società e al rispetto dei diritti civili”.