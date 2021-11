Cos'è successo al Grande Fratello VIP e poi sui social media

Polemiche dopo l’uscita di Alfonso Signorini sull’aborto.

Il conduttore del Grande Fratello VIP ha affermato: “Noi siamo contrari all’aborto”.

La dura reazione di Selvaggia Lucarelli su Instagram.

Alfonso Signorini, durante la scorsa puntata del Grande Fratello VIP, ha detto la sua sull’aborto – seppur usando il ‘noi’ – che ha fatto infuriare molti utenti sui social media.

Tutto è cominciato con Giucas Casella che, a proposito dell’accoppiamento del suo cane femmina con uno di grossa taglia e la possibilità che da ciò possa nascere una cucciolata (attenzione, però, è uno scherzo), Casella ha ipotizzato la possibilità che la cagnolina possa abortire. A questo punto il conduttore del reality show di Canale 5 ha detto: “Siamo contrari all’aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani non ci interessa”. Apriti cielo.

Su tutti il commento della giornalista Selvaggia Lucarelli che su Instagram ha scritto: “”Non so a nome di chi credi di parlare, ma NOI abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia etá, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti nè il paese nè il corpo delle donne. E già che ci siamo: anziché a Giucas Casella, nel silenzio generale delle donne in studio, queste frasi valle a dire a chi è costretto all’aborto terapeutico, alle vittime di stupri etnici, alle donne che scelgono in piena libertà e a chiunque abbia una storia un po’ più complessa da raccontarti che ‘Bettarini ha bestemmiato al grande fratello, espulso!”’ Il moralismo ortodosso urlato al megafono del reality dal conduttore omosessuale pro life, ci mancava solo questo”.