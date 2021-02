Pronta l'azione legale

Al Grande Fratello VIP, dopo quanto successo con Mario Balotelli e il fratello Enock Barwuah, la concorrente Alda D’Eusanio si è resa protagonista di un altro episodio che sta facendo discutere e potrebbe avere anche un prosieguo giudiziario.

D’Eusanio, infatti, ha detto mentre nella casa veniva diffuda una canzone di Laura Pausini : «Questa c’ha uno che la mena… la crocchia in una maniera… Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte». Interrotta immediatamente da Samantha De Grenet che ha detto: «Ma si amano alla follia!», prima che la regia smettesse di riprendere la scena.

In un comunicato ufficiale Laura Pausini e Paolo Carta hanno affermato: «Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne».

E ancora: «L’avvocato PierLuigi De Palma ha ricevuto il mandato di agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni pronunciate al GFVIP su Laura Pausini e Paolo Carta».

Su Twitter è intervenuto anche Cristiano Malgioglio: «Ho sempre detestato e non mi piacciono gli insulti gratuiti, se c’è una coppia felice innamorata e meravigliosa nel mondo dello spettacolo è quella di Laura Pausini con il suo compagno Paolo. Un bacio a te Laura».

In molti, sui social media, hanno chiesto la squalifica di D’Eusanio.

AGGIORNAMENTO: Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato la concorrente Alda D’Eusanio. Lo ha annunciato una nota ufficiale di Cologno Monzese. L’editore si dissocia «completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella casa. Un comportamento -grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che Alda D’Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire. La signora D’Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni».