Lo ha decretato un referendum

A Ginevra è stato approvato il salario minimo più alto del mondo : 21 euro all’ora.

è stato approvato : 21 euro all’ora. La decisione è avvenuta tramite un referendum popolare tra gli elettori di Ginevra.

A Ginevra, in Svizzera, gli elettori hanno deciso di introdurre il salario minimo nel Cantone: 23 franchi svizzeri l’ora, ovvero circa 21 euro. Si tratta del più alto al mondo.

Infatti, il 53% degli elettori ha votato favorevolmente all’iniziativa di fissare il salario minismo a 23 franchi svizzeri all’ora, sostenuta da una coalizione di sindacati e con l’obiettivo di «combattere la povertà, favorire l’integrazione sociale e contribuire al rispetto della dignità umana».

Come riportato dalla CNN, sebbene in Svizzera non ci sia una legge nazionale sul salario minimo, Ginevra è il 4° dei 26 Cantoni a votare in questo modo negli ultimi anni dopo Neuchâtel, Jura e Ticino.

LE REAZIONI AL SALARIO MINIMO RECORD

Mauro Poggia, consigliere dello Stato di Ginevra, ha spiegato all’emittente statunitense che «questo nuovo salario minimo si applicherà a circa il 6% dei lavoratori del Cantone dal 1 °novembre» e si è trattata di «una vittoria storica che andrà a beneficio diretto di 30.000 lavoratori, due terzi dei quali sono donne».

Le decisione è stata elogiata anche da Michel Charrat, presidente del Groupement transfrontalier européen, associazione di lavoratori pendolari tra Ginevra e la vicina Francia. Charrat a The Guardian ha dichiarato che la pandemia di coronavirus «ha dimostrato che una certa parte della popolazione svizzera non può vivere a Ginevra» , sostenendo che il nuovo salario minimo è «il minimo per non scendere al di sotto della soglia di povertà e trovarsi in una situazione molto difficile situazione».

GINEVRA, UNA DELLE CITTÀ PIÙ COSTOSE AL MONDO

Nel dettaglio, il salario minimo ginevrino corrispoonde a oltre 4.000 franchi svizzeri al mese per 41 ore settimanale, quindi circa 3.700 euro. Negli Stati Uniti d’America, ad esempio, il salario minimo federale è di 7,25 dollari all’ora, ovvero poco più di 6 euro.

Da sottolineare, comunque, che Ginevra è la decima città più costosa del mondo secondo un’indagine sul costo della vita mondiale 2020 dell’Economist Intelligence Unit. La Svizzera, poi, è una delle Nazioni più ricche al mondo, anche se ha subito ripercussioni per la pandemia di coronavirus.