Tragedia sfiorata ieri sera a Gallipoli, sul lungomare Galileo Galilei, dove una componente di una delle giostre del luna park ha ceduto durante il funzionamento. La giostra coinvolta è caratterizzata da seggiolini appesi a lunghe catene che ruotano mentre i partecipanti tentano di afferrare un trofeo in palio. In questo caso, il cedimento ha interessato il palo in ferro che reggeva il pallone, trofeo ambito dai partecipanti.

Feriti e intervento delle autorità

Quattro ragazzini sono rimasti contusi a causa del cedimento parziale della giostra. Due di loro, rispettivamente di 9 e 14 anni, inizialmente sospettati di aver riportato fratture e traumi cranici, sono stati dimessi la notte scorsa dopo che gli accertamenti medici hanno dato esito negativo. Sul posto sono intervenuti prontamente la polizia locale e gli agenti del commissariato di Gallipoli, che hanno immediatamente avviato le indagini.

La giostra non è stata posta sotto sequestro, ma rimane chiusa in attesa di ulteriori verifiche. Gli investigatori stanno esaminando se il cedimento sia stato causato da un problema meccanico, strutturale o da un uso improprio da parte degli avventori.

Le prime ipotesi, però, suggeriscono che l’azione impropria di alcuni ragazzini possa aver contribuito al cedimento del palo. Tuttavia, solo le indagini approfondite potranno chiarire con certezza le cause dell’incidente.