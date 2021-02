Le parole dei due leader

Matteo Salvini non condivide la scelta di Giorgia Meloni di dire no al G overno Draghi .

non condivide la scelta di di dire no al G . A sua volta la leader di Fratelli d’Italia non condivide quella del segretario della Lega di dire sì al prossimo Esecutivo.

Matteo Salvini, leader della Lega, intervistato da Il Messaggero, ha affrontato naturalmente il tema del Governo Draghi.

A proposito della posizione della leader di Fratelli d’Italia – non darà la fiducia al nuovo Esecutivo – l’alleato leghista ha affermato: «Stimo e rispetto Giorgia Meloni ma non condivido la sua scelta di isolarsi e di dire no. È il momento della responsabilità e del coraggio, non della paura».

«In un momento così difficile e importante – ha proseguito Salvini – non penso al partito ma all’Italia. La gente ha fame di salute e di lavoro, non di beghe o di calcoli politici. Ho fatto di tutto per mantenere l’unità della colazione, è grazie alla nostra serietà. Spero e credo che il centrodestra possa ancora trovare una sintesi, l’unione fa la forza».

Giorgia Meloni, però, insiste e, intervistata da Libero, ha detto: «Non governo con PD e 5 Stelle. È una promessa fatta a tutti gli italiani che ci sostengono e una regola che vale pure se il premier è Mario Draghi: del resto, da persona seria qual è, non ha cercato minimamente di convincermi».

«Ci possono essere una serie di motivi per i quali Matteo Salvini e la Lega hanno reputato più vantaggioso sostenere Mario Draghi che non porsi con noi all’opposizione, come sarebbe più naturale e probabilmente più affine al loro elettorato ma non entro nelle loro dinamiche perché la caratteristica di FDI è sempre stata quella di non fare tatticismi ed essere molto chiara sul no a ogni forma di inciucio».