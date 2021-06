Era stato ricoverato al Civico di Palermo per il Covid

Promessa mantenuta. Ettore Consonni, il 62enne trasferito in coma farmacologico dall’ospedale di Bergamo al Civico di Palermo, ha deciso di tornare in Sicilia per ringraziare i medici e gli infermieri che lo hanno curato.

Allora, era il marzo 2020, nel pieno della prima ondata della pandemia di Covid-19, Consoni fu trasportato da un velivolo dell’aeronautica militare in Sicilia perché il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Bergamo era pieno.

Ettore ha dichiarato all’Eco di Bergamo: «Avevo promesso che sarei tornato a salutare e ringraziare chi si è preso cura di me, ed eccomi qui. Certo, mai avrei immaginato un’accoglienza di questo tipo. Hanno perfino organizzato un rinfresco in mio onore in ospedale. È un momento di gioia, di grande felicità. Ma non posso non pensare, anche in quest’occasione, a chi non ha avuto la mia stessa fortuna. Sono ben consapevole di essere un sopravvissuto. E i medici, adesso, me lo hanno confermato: nessuno avrebbe scommesso sulla mia guarigione».

Ettore, tra l’altro, si è fatto anche tatuare la Sicilia sul petto e ha «consegnato ai medici dell’ospedale una targa con il profilo della città di Bergamo, in segno di ringraziamento. E ho già aperto a tutti loro le porte di casa, verranno in Lombardia a conoscere la nostra città. Un filo ormai ci unisce, ed è tutt’altro che sottile».

Ettore, di professione magazziniere, a fine febbraio 2020 era rientrato da un viaggio a Santo Domingo, dove era andato insieme alla moglie per festeggiare il 40° anniversario di nozze, e il 4 marzo le sue condizioni di salute si erano aggravate. Il giorno dopo è stato intubato all’ospedale di Seriate e trasferito a Palermo.

Dopo un mese di ricovero al Civico di Palermo, Ettore Consonni è stato dimesso a Pasqua ed è poi ritornato nella sua Bergamo.