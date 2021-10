Indagini in corso dei NAS di Roma

Un medico di base del quartiere Appio – Tuscolano di Roma è indagato dai NAS di Roma perché avrebbe inserito nel sistema informatico regionale circa 100 certificazioni non regolari, tra esenzioni e attestazioni vaccinali finte, non avendo mai somministrato le dosi.

Tra i pazienti c’è anche il famoso attore Pippo Franco, candidato alle Comunali con Enrico Michetti (al ballottaggio con Roberto Gualtieri) che, poche settimane fa, a proposito del green pass, a L’Aria che Tira, ha detto: «Sui vaccini la penso come Montagnier. Ho il Green pass ma più di questo non voglio dire». Il medico, come riportato su Today.it, avrebbe rilasciato certificazioni vaccinali false a VIP, sportivi e imprenditori attraverso mediatori.

«Pippo Franco? Se venissero confermate le notizie relative a presunti Green pass falsi sarebbe gravissime. Auspico che si faccia subito chiarezza su questa vicenda». Così l’Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria, Alessio D’Amato.