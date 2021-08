A Palazzo Chigi la cabina di regia

Dalla cabina di regia, che si è svolta a Palazzo Chigi, presieduta dal premier Mario Draghi, sono emerse alcune importanti novità sull’applicazione del green pass, il certificato che attesta la vaccinazione contro il Covid-19. Le misure sono state poi inserite nel nuovo decreto varato dal Consiglio dei Ministri.

Il green pass, in sintesi, sarà obbligatorio per il personale scolastico, a partire da settembre, ma non per gli studenti sotto i 16 anni. Previsto l’obbligo anche per gli studenti universitari e i docenti. Ci sarà la riapertura in presenza per tutti gli istituti.

Sospeso, poi, lo stipendio dopo cinque giorni di assenza ai professori senza il green pass.

Dal 1° settembre, inoltre, il green pass sarà necessario sui trasporti a lunga percorrenza ma non per quelli che operano nella stessa Regione.

Poi, si va verso l’aumento della capienza dei trasporti sulle lunghe tratte, dal 50% all’80%.

E ancora: prezzi calmierati per i tamponi e sette giorni di quarantena per i vaccinati.

Alla cabina di regia, oltre a Draghi, hanno partecipato anche ministri e rappresentanti del Comitato Tecnico Scientifico.