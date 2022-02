La foto condivisa su Facebook

Il campione di boxe ucraino Vasyl Lomachenko è tornato a casa e si è arruolato nell’esercito nel tentativo per difendere il suo popolo dagli invasori russo.

Il 34enne, campione del mondo di boxe in tre diverse divisioni di peso, si era rifugiato in Grecia prima dell’invasione russa ma è tornato per unirsi alla battaglia.

Condividendo un post del sindaco Vitaly Hrazhdan, anche lui nella foto, Lomachenko si è mostrato con l’uniforme militare.

Stando a quanto raccontato sul DailyMail, sono stati giorni impegnativi per la leggenda ucraina della boxe: il suo viaggio di ritorno in Ucraina dalla Grecia è stato lungo e contorto. Si è recato prima a Bucarest, in Romania: da lì ha attraversato il confine per raggiungere Odessa, sua città natale.

Intanto, in attesa di conoscere gli esiti del primo colloquio tra le delegazioni di Mosca e Kiev, nella notte scorsa sono state udite esplosioni in diverse città ucraine, tra cui la capitale Kiev, Kharkhiv, la seconda più grande del Paese, e Chernihiv.

Infine, il ministero della salute ucraino ha dichiarato ieri, domenica 27 febbraio, che 352 civili, compresi 14 bambini, sono stati uccisi dall’invasione russa, definita dal Cremlino “operazione militare speciale”.